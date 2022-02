La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli di Spalletti: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Mssimiliano Allegri è diventata la regina dell’ultima sessione invernale di calciomercato.

I bianconeri hanno infatti portato a termine il colpo Dusan Vlahovic, centravanti arrivato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, e Denis Zakaria, mediano svizzero del Gladbach. Due colpi che rilanciano la Juventus di Massimiliano Allegri nella corsa per un posto in Champions League e per i vertici del campionato italiano di Serie A. La Vecchia Signora non ha però intenzione di fermarsi e anche in vista della prossima estate è a caccia di rinforzi per rivoluzionare la rosa e operare quel ricambio dopo un ciclo vincente che potrebbe definitivamente aprirne un altro.

Sono tanti i nomi caldi sul taccuino di Federico Cherubini, uomo mercato della Juventus di Allegri, uno di questi potrebbe essere un campione d’Europa, non giovanissimo, ma con una grandissima conoscenza del campionato italiano di Serie A e non solo. Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe prendere il posto di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Calciomercato Juventus, obiettivo Di Lorenzo: i dettagli

Restano infatti ancora molti dubbi sul futuro di Juan Cuadrado con la maglia della Juventus di Massimiliano Allegri. Il giocatore colombiano non sarebbe convinto della formula proposta dalla Vecchia Signora che vuole tutelarsi e sta sondando il terreno per Di Lorenzo.

Il campione d’Europa da titolare con la maglia della Nazionale italiana ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Napoli di Spalletti ed una valutazione in sede di calciomercato di oltre 20 milioni di euro, che potrebbe però scendere magari con l’utilizzo di qualche contropartita da parte della dirigenza della Juventus.