Juventus, si ferma Bernardeschi: la nota sull’infortunio

Il calciatore della Juventus si ferma per infortunio. L’esterno ha svolto allenamento differenziato, ecco il motivo

Dalla seduta di allenamento odierno per la Juventus non arrivano buone notizie. Si ferma infatti Federico Bernardeschi, alle prese con un affaticamento muscolare.

Come si legge nella nota del report di allenamento del club torinese, il calciatore si è allenato in disparte e seguirà un programma differenziato per tutta la settimana. A rischio la sua presenza con il Verona, prossimo avversario in campionato della squadra bianconera. Questa la nota della ‘Vecchia Signora’: “Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso”.