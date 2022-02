Il Milan batte un colpo: super firma a parametro zero

Il Milan si prepara a tornare protagonista nella prossima finestra di calciomercato: il possibile colpo a parametro zero. Tutti i dettagli

Sono senza dubbio Milan e Lazio le due grandi deluse del calciomercato invernale che si è appena concluso.

La società rossonera anche per scelta: i principali obiettivi in entrata, infatti, erano irraggiungibili in questa sessione e la dirigenza ha così preferito non intervenire sulle alternative rimandando i colpi alla prossima estate. È l’esempio di Botman, mentre per il centrocampo Maldini e Massara si sono avvicinati a Renato Sanches del Lille. Il portoghese rappresenta il post Kessiè, che è sempre più lontano dal rinnovo e dalla permanenza a Milano. Sempre a centrocampo potrebbe così tornare di moda un’importante occasione a parametro zero da un top club europeo. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo Tolisso a parametro zero | I dettagli

Tra i big in scadenza di contratto nel prossimo giugno, già liberi di accordarsi con un altro club, c’è anche Corentin Tolisso. Il centrocampista sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero ed è stato già accostato a Juventus e Roma. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, che è invece alla ricerca di rinforzi per il post Kessiè. La società rossonera potrebbe così fare un tentativo per la firma a zero del francese. Un eventuale colpo che non precluderebbe l’arrivo di Renato Sanches. Il Milan è pronto a tornare protagonista sul mercato.