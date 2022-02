Calciomercato, derby Inter-Milan per il top player: assalto in Spagna

Milan e Inter saranno protagoniste nel derby sabato 5 febbraio: una sfida che può essere decisiva per la Serie A. Duello a distanza per il big

Sarà un duello in campo e anche fuori per Milan e Inter: un derby che può stabilire già le gerarchie in Serie A che si avvia, a poco a poco, alla conclusione.

Saranno ore intense per Milan e Inter che non vedono l’ora di scendere in campo per il derby: un risultato positivo per i nerazzurri che potrebbero allungare sempre più in classifica. Un duello che continua anche a distanza sul fronte calciomercato con l’assalto in Spagna per l’attaccante olandese del Barcellona, Memphis Depay, che potrebbe già addio ai blaugrana per una tappa fondamentale della sua carriera.

Calciomercato, Depay suggestione per l’attacco di Milan e Inter

L’attaccante del Barcellona è al momento ai box per un problema muscolare, ma finora ha messo a segno otto gol in Liga prima di fermarsi per infortunio. Con l’arrivo di Xavi, inoltre, le dinamiche all’interno dello spogliatoio sono cambiate notevolmente con una vera e propria rivoluzione a gennaio con gli arrivi di Ferran Torres, Adama Traore e Aubameyang. Così nei prossimi mesi potrebbe comunicare alla dirigenza la sua voglia di riscatto: le big di Milano sono pronte a preparare l’assalto all’ex Lione, voglioso di mettersi in mostra ancora una volta.