Juventus, il retroscena su Nandez | Ecco perchè è rimasto a Cagliari

Il mercato della Juventus ha avuto come protagonista ovviamente Dusan Vlahovic, ma non è da sottovalutare l’arrivo di un rinforzo come Denis Zakaria. I bianconeri, però, hanno provato fino all’ultimo a prendere Nahitan Nandez.

Il centrocampista classe ’95 è stato uno dei principali obiettivi per il centrocampo ma il Cagliari è riuscito a trattenerlo e garantirsi il suo contributo almeno fino a fine stagione. Il direttore sportivo del club sardo, Stefano Capozucca, ha rilasciato un’ intervista a ‘L’Unione Sarda’, raccontando il motivo del mancato passaggio di Nandez alla Juventus. “Quest’anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus. Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto”.

Il retroscena sul mancato approdo di Nandez alla Juventus

L’uruguaiano ha ragionato in questo senso: “Se mi vogliono vado ma non voglio sentirmi sotto esame”. Capozucca ha proseguito: “Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo”. Un retroscena che risponde alle tante domande sul perché Nandez non si andato alla Juventus, vista anche la situazione attuale del Cagliari.