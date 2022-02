Juventus, schiaffo all’Inter: scambio e doppio colpo

La Juventus, in vista del prossimo calciomercato estivo, pianifica il sorpasso all’Inter: doppio colpo con lo scambio per Allegri

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa con la Juventus che, più di tutte, è stata assoluta protagonista. Da Zakaria a Vlahovic, passando per Gatti, l’Intenzione della ‘Vecchia Signora’ è molto chiara: tornare subito al vertice del calcio italiano. Per farlo, dunque, i dirigenti bianconeri hanno lavorato senza sosta per consegnare al tecnico livornese una rosa di spessore arrivando ad insidiare le prime posizioni. L’Inter è dunque avvisata proprio per il futuro visto che la ‘Vecchia Signora’ starebbe programmando una doppia beffa nei confronti dei campioni d’Italia. In tal senso, il club torinese starebbe valutando un doppio sacrificio per superare l’Inter nella corsa a due talenti protagonisti in Serie A.

Gli occhi della Juventus sono quindi puntati su due pedine che, da tempo, piacciono non poco all’Inter di Simone Inzaghi. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 a segno 7 volte, con 4 assist in 24 presenze con la squadra di Dionisi. Ma non solo. Anche Davide Frattesi, talentuoso centrocampista già molto vicino ai colori nerazzurri (4 reti e 2 assist in 23 presenze con il Sassuolo), potrebbe finire alla corte di Allegri in un inatteso doppio scambio durante il prossimo calciomercato estivo.

Inter ko, scambio con il Sassuolo: la Juventus gongola

Non è un mistero quindi che Raspadori e Frattesi siano tra le priorità di mercato dell’Inter: la Juventus lo sa e sta programmando il possibile sorpasso alla ‘Beneamata’. Sul piatto un’intrigante proposta al club neroverde: i cartellini di Nicolò Rovella e Federico Gatti. Il primo è ormai protagonista con la maglia del Genoa, visto che ha già collezionato 17 presenze e 4 assist vincenti con la squadra ligure.

Per quanto riguarda Gatti, la società bianconera lo ha già acquistato dal Frosinone ed il suo cartellino, a giugno, potrebbe finire nelle mani del Sassuolo. Una situazione che potrebbe quindi vedere in svantaggio l’Inter che lavora ormai da diversi mesi al possibile assalto ai gioielli del club romagnolo.

Situazione dunque in divenire, la ‘Vecchia Signora’ può anticipare l’Inter mettendo a segno una doppia operazione con il Sassuolo: Raspadori e Frattesi in cima alla lista di Allegri.