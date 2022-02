Conte vuole il bomber della Serie A: offerta folle dal Tottenham

Antonio Conte tenta il super colpo dalla Serie A per giugno: affare da 70 milioni di sterline

Il calciomercato non si ferma mai e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, i club guardano già in ottica giugno. In particolare Antonio Conte che, nonostante gli arrivi di Kulusevski e Bentancur, guarda ancora in Serie A.

L’0biettivo di Conte e del Tottenham questa volta è un centravanti e il nome più caldo, come riportato da ‘Football Insider’ è Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, arrivato lo scorso anno dal Lille, dopo un primo periodo di adattamento, ha cominciato a segnare a raffica, ben 9 gol tra campionato ed Europa League, fino al momento del grave infortunio al volto che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi.

Conte all’assalto di Osimhen: affare da 70 milioni di sterline

Anche a gennaio il Tottenham ha provato a strappare Osimhen al Napoli ma Aurelio De Laurentiis non libererà il bomber nigeriano per meno di 80 milioni di euro. Visto anche l’addio a giugno di Lorenzo Insigne, direzione Toronto, difficilmente il Napoli si priverà anche del suo centravanti. L’assalto di Antonio Conte e Fabio Paratici, però, potrebbero destabilizzare anche il calciatore.