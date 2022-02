Inter-Milan, Inzaghi: “Gosens e Correa non recuperano”

E’ tempo di Inter-Milan. A presentare il match è stato, da parte nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi in conferenza

Inter-Milan, una sfida delicata per gli equilibri della classifica al vertice. Proprio un anno fa, di questi tempi, la sfida tra i due club ‘cugini’ vinta dai nerazzurri lanciò questi verso la vittoria dello scudetto. Dopo un anno si ripete la sfida, che promette ancora una volta grande spettacolo.

In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato così il match ai suoi tifosi: “Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila – ha detto inizialmente a proposito del fitto calendario -Il derby è molto sentito e ne siamo consapevoli. Siamo concentrati e spero i ragazzi abbiano la mente libera”. Ritornando alla sfida d’andata ha aggiunto: “Abbiamo visto cos’è successo all’andata quando noi eravamo a -7: abbiamo recuperato tutto il gap. Sappiamo cos’è il derby per i tifosi, ma mancano quindici partite e 45 punti da giocarsi. E’ tutto da vedere”. “Abbiamo ottimi dirigenti e un grande presidente che in questo momento è insieme a noi fisicamente. Abbiamo inserito due calciatori che possono aiutarci. Per Gosens ci vorrà un po’ di tempo, ma è un ottimo acquisto. Caicedo l’ho allenato, c’era questa possibilità combinata alla voglia di Sensi di giocare con continuità e perciò sono contento” sono le sue parole a proposito del mercato invernale, che ha visto gli ingressi dell’esterno dall’Atalanta e della punta dal Genoa.

Inter-Milan, Inzaghi: “Gosens e Correa out”

Sui rigoristi: “Conoscete la nostra lista. Lautaro è il rigorista principe, poi ci sono anche Calhanoglu e Perisic“. Sulla classifica: “Penso sia molto veritiera. Ci sono Milan, Atalanta, Napoli e Juventus che in estate era la mia favorita e negli ultimi due mesi sta facendo un grandissimo percorso e in più ha fatto un grande mercato. Ci sono ancora tanti punti a disposizione”. Tornando sul Milan ha detto: “Dopo il match d’andata hanno avuto una leggera flessione complici gli infortuni. Conosco Pioli, so quanto è preparato, da Empoli in poi hanno fatto ottime partite. Come noi hanno avuto difficoltà per il campo di San Siro, ma ora è stato rizollato”.

“Lautaro l’ho visto nel suo lavoro parziale abbastanza bene, Sanchez mi ha rassicurato che sta nel migliore dei modi e lo vedrò oggi. Mancano Gosens e Correa che dopo due settimane è sereno e spera di accelerare il suo rientro in campo”, ha aggiunto infine sulle condizioni dei suoi.