L’Inter segue con attenzione Giacomo Raspadori: il centravanti del Sassuolo è un obiettivo di calciomercato dei nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto un nome a centrocampo

L’Inter di Simone Inzaghi sta trovando la giusta continuità nel campionato italiano di Serie A ed in Europa. I nerazzurri infatti hanno ottenuto una doppia vittoria contro lo Sheriff Tiraspol che ha avvicinato molto la Beneamata alla qualificazione agli ottavi di finale in Champions League. In campionato invece, attenzione alla fuga di Napoli e Milan, ma i nerazzurri stanno dimostrando di essere sempre più solidi dal punto di vista difensivo e sempre più incisivi offensivamente. L’ultima sfida, il derby della Madonnina, è stata giocata molto bene dall’Inter che è andata ad un passo dai tre punti anche con un rigore sbagliato da parte di Lautaro Martinez.

Nonostante i nerazzurri stiano trovando la quadra, nella finestra invernale di calciomercato potrebbero esserci delle operazioni, in particolare nel reparto offensivo: il grande obiettivo è Giacomo Raspadori, centravanti del Sassuolo di Alessio Dionisi che non sta trovando molto spazio in questo inizio di stagione con il club neroverde.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Raiola lo propone: sorpasso su Inter e Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio al Milan | Maldini ha già il sostituto

Calciomercato Inter, obiettivo Raspadori: carta a sorpresa

L’Inter proverà quindi a strappare Giacomo Raspadori al Sassuolo nel mese di gennaio soprattutto se dovesse partire Alexis Sanchez, attaccante cileno finito nel mirino di diverse società estere: dai club di MLS negli Stati Uniti, al possibile ritorno di fiamma del Barcellona tornato nelle mani di una leggenda del club, Xavi.

Per arrivare a Raspadori, l’Inter potrebbe mettere sul piatto la carta Roberto Gagliardini per addolcire le richieste del Sassuolo, ma il club neroverde sembra intenzionato soltanto a fare operazioni puramente cash senza accettare possibili contropartite tecniche.