Si infiamma Inter-Milan: derby a suon di scambi

È tempo di tornare in campo, con il derby tra Inter e Milan di domani che catalizza l’attenzione in Serie A. Le due compagini milanesi però potrebbero incrociare i propri destini in estate in sede di calciomercato

Ora si fa sul serio. Archiviata la sosta e conclusa la sessione invernale di calciomercato, si torna in campo in Serie A e il piatto forte della 24/a giornata di campionato si gioca a San Siro: il derby tra Inter e Milan. Le due compagini milanesi sono in lotta per il titolo (insieme al Napoli), con i nerazzurri avanti in classifica e con una gara in meno. La truppa di Inzaghi peraltro si è potenziata questo inverno con gli innesti di Gosens e Caicedo, mentre Pioli ha visto arrivare a Milanello il solo Lazetic.

La tensione per una sfida che potrebbe valere una fetta di corsa al titolo si fa importante, ma Inter e Milan, avversarie per natura, potrebbero dar vita anche ad altre future battaglie al di fuori del rettangolo verde. Sia i rossoneri che i nerazzurri sono infatti a caccia di rinforzi in difesa: l’Inter per allungare le rotazioni e/o sostituire un eventuale partente tra i i titolari, mentre il Milan dovrà compiere quell’operazione di rilievo che non ha messo a referto in questa sessione invernale.

Calciomercato, Inter-Milan a suon di scambio: l’obiettivo è Bremer

Entrambe le compagini meneghini hanno quindi l’obiettivo di rafforzare la difesa. Il Milan con Botman e l’Inter con Bremer, che ora ha rinnovato il contratto col Torino di un ulteriore anno. Se le cose per il possente difensore olandese del Lille si dovessero complicare ecco che le due milanesi si ritroverebbero faccia a faccia sullo stesso profilo, il brasiliano del Toro che col prolungamento ha dato forza di vendita a Cairo.

A quel punto potrebbe anche scatenarsi un vero e proprio derby di mercato, con annessa asta: il Milan ha da poter giocare il jolly Pobega, attualmente in prestito al Torino e reduce da un grande girone d’andata, mentre l’Inter potrebbe rispondere mettendo sul tavolo degli scambi Andrea Pinamonti, bene nel prestito ad Empoli, e che potrebbe essere l’erede di Belotti, indirizzato verso altri lidi senza rinnovo. Si potrebbe dunque infiammare la battaglia per Bremer a suon di scambi.