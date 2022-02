Calciomercato, Zidane chiama Ronaldo | Super colpo a giugno

Zinedine Zidane chiama il suo pupillo Cristiano Ronaldo per la prossima stagione: ecco la situazione

Il Paris Saint-Germain, protagonista assoluto della scorsa sessione estiva di calciomercato che ha visto i trasferimenti di Messi e Donnarumma, potrebbe ripetersi nella prossima finestra di mercato tra qualche mese.

Mauricio Pochettino non soddisfa la società parigina e il prossimo candidato a sedere sulla panchina è Zinedine Zidane. Il tecnico francese dopo l’ultima esperienza al Real Madrid, dove ha lasciato posto ad Ancelotti, vuole rimettersi in gioco e nel suo paese, in Francia, troverebbe certamente gli stimoli giusti. Come riportato dal ‘Daily Mirror’, Zidane avrebbe già messo sul piatto la prima richiesta, qualora diventasse il nuovo allenatore e cioè l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il Barcellona cala l’asso per convincere la Juventus

Il portoghese sta vivendo un periodo di grande frustrazione al Manchester United. Quello che in estate sembrava essere un romantico ritorno alle origini si sta trasformando in un’agonia per CR7 che non reputa la squadra competitiva ed è entrato in conflitto anche con l’allenatore.

Zidane verso il Psg: chiede Cristiano Ronaldo

Zidane conosce alla perfezione Cristiano Ronaldo, avendoci lavorato ai tempi del Real Madrid. Tra i due c’è sempre stata grande stima e il portoghese accetterebbe di buon grado l’idea di tornare dal francese. Naturalmente il trasferimento di Ronaldo dipenderà dal futuro di Kylian Mbappé che, però, sembra promesso al Real.

Ronaldo sta cominciando ad accarezzare l’idea di giocare con Messi e Neymar, un trio che fino ad oggi gli appassionati avevano potuto solo immaginare e che adesso potrebbe diventare realtà. Anche se non è escluso che Messi possa tornare al Barcellona a fine stagione e chiudere in Catalogna la sua carriera.