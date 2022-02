Calciomercato, il Barcellona cala l’asso per convincere la Juventus

Il Barcellona è sempre in pressing per De Ligt. Ora i blaugrana hanno un’arma in più per convincere la Juventus

Il febbraio della Juventus si preannuncia piuttosto impegnativo. Gli uomini di Allegri sono attesi dagli appuntamenti con il Torino e Atalanta in campionato e dal Villareal in Champions League, match decisivi per la stagione in corso e quella successiva. Il piazzamento tra le prime quattro in Serie A e l’eventuale passaggio del turno, garantirebbero infatti delle entrate alle casse bianconere.

Senza ciò, difficilmente Cherubini e Arrivabene riusciranno a tenere Matthijs De Ligt ancora alla corte di Max Allegri. La Juventus d’altronde, ha appena investito 80 milioni su Vlahovic e in estate dovrà riscattare definitivamente Chiesa. In ogni caso, il centrale olandese resta uno degli obiettivi del Barcellona, e come il mercato sta dimostrando negli ultimi tempi, in caso di offerte irrinunciabili la dirigenza difficilmente potrebbe dire ‘no’. Il Barcellona inoltre, ha un asso per convincere la Juventus.

Calciomercato Juventus, Gavi per De Ligt: la mossa del Barcellona

La Juventus è alle prese con gli assalti a De Ligt. Tra i tanti club europei sul difensore olandese, il Barcellona è quello che sembra in vantaggio. La dirigenza blaugrana sarebbe pronta alla maxi offerta ma prima dovrà pensare a rinnovare il contratto di alcuni big, su tutti Gavi. Il centrocampista classe 2004, è uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Il suo cartellino è valutato attualmente 40 milioni di euro ma la cifra potrebbe cambiare in caso di mancato prolungamento contrattuale (scadenza 2023).

La Juventus potrebbe quindi accettare di fare a meno di De Ligt in cambio di un compenso economico più il cartellino del giovane Gavi, autore di due gol stagionali con la maglia blaugrana.