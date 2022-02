Juve e Inter, sfuma il colpo a zero: assalto dalla Spagna

Il calciomercato estivo vedrà l’addio, a zero, del top player: addio alla Serie A, ecco il club in pole position per giugno

Il calciomercato invernale ha visto tra le grandi protagoniste del nostro calcio Juventus ed Inter. Da Zakaria e Vlahovic fino a Caicedo e Gosens: bianconeri e nerazzurri pianificano già le prossime mosse in vista della sessione estiva. Priorità comuni quelle delle due big di Serie A in vista della stagione 2022/23. Da un possibile nuovo rinforzo in attacco ad un colpo in difesa: da un lato la Juventus ha bisogno di svecchiare il reparto e rischia di vedere l’addio di de Ligt; dall’altro l’Inter che ha una colonna come Stefan de Vrij in scadenza tra meno di un anno e mezzo con i campioni d’Italia. In tal senso, per le due società, è in arrivo una doccia fredda.

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol‘, il Barcellona deve fare i conti con una delle situazioni più spinose tra i big allenati da Xavi. Si tratta di Ronald Araujo, già nel mirino tra le altre della Juventus, che è in scadenza il 30 giugno 2023 e pare ormai molto lontano dal rinnovo. Nonostante la volontà di Xavi di trattenere il talentuoso centrale, il club catalano sta già lavorando all’eventuale sostituto.

Inter e Juventus, sfuma Sule: c’è il Barcellona

Si tratta del tedesco Niklas Sule che, il 30 giugno 2022, si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco. La società bavarese non ha rinnovato il contratto del classe 1995 che è ormai da mesi sul taccuino di diverse big di Serie A. Juventus, Inter e non solo: per Sule, però, sembrano in procinto di aprirsi le porte della Liga.

Proprio per la situazione legata ad Araujo, quello di Sule è il nome in pole per la squadra di Xavi. Oltre alle italiane, a Sule pensa anche il Chelsea: la pista Barcellona, però, sembra destinata ad infiammarsi in vista della prossima estate.

Situazione dunque in divenire, con Sule che può rappresentare, con buona pace di Juventus ed Inter, il prossimo colpo per la difesa del Barcellona.