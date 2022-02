Colpo ‘gratis’ da Barcellona, Maldini brucia l’Inter: ingaggio dimezzato

Il Milan pianifica un possibile colpo a zero per giugno: occhi in casa Barcellona, Maldini è pronto ad anticipare anche l’Inter

Archiviato il Derby della Madonnina, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima sfida di Coppa Italia contro la Lazio. I rossoneri sono quindi proiettati all’estate, quando alla riapertura del calciomercato Maldini e Massara potrebbero regalare nuovi innesti a Stefano Pioli. Dalla possibilità che arrivi un nuovo centravanti che sostituisca Ibrahimovic, la cui partenza da Milanello resta una possibilità concreta, fino ai colpi in difesa. In tal senso, dalla Spagna, potrebbe nascere e concretizzarsi una ghiotta occasione per la rosa di Pioli. Occhi puntati in casa Barcellona, Maldini può anticipare la concorrenza beffando tra le altre anche l’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital‘, il Barcellona avrebbe accantonato l’idea di rinnovare il contratto di Sergi Roberto, terzino e jolly a disposizione di Xavi. Attualmente infortunato, il 29enne spagnolo attendeva l’incontro per il prolungamento lo scorso dicembre, poi slittato a causa delle ultime operazioni di mercato dei catalani.

Milan, occasione Sergi Roberto: i dettagli

Adesso il giocatore potrebbe salutare a zero, vista la scadenza con il Barcellona fissata al 30 giugno 2022. Sergi Roberto piace a diverse società in Europa, è stato accostato nei mesi scorsi anche all’Inter. Ma è il Milan il club che potrebbe compiere il grande passo e assicurarsi le prestazioni del classe 1992, dal prossimo 1 luglio.

I rossoneri offrirebbero un ingaggio dimezzato, rispetto agli attuali 4-5 milioni netti percepiti dal terzino dal club di Laporta.

In questa stagione, Sergi Roberto ha collezionato 12 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente con la maglia del Barcellona: il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dai catalani.