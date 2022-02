Juventus, colpo a zero tra i pali: erede di Perin in Serie A

La Juventus potrebbe in estate dire addio a Mattia Perin, portiere in scadenza di contratto: erede dalla Serie A a parametro zero

Terminata la sessione invernale di calciomercato, in cui la Juventus ha fatto da padrona, adesso si apre il momento delle contrattazioni per i rinnovi di contratto. In bianconero certamente la situazione che più scotta è quella relativa al futuro di Paulo Dybala, numero dieci con contratto in scadenza a giugno.

Oltre a Dybala però anche a Mattia Perin rimangono poco meno di sei mesi di contratto con la Juventus. Per questo motivo i bianconeri potrebbero cercare l’erede del portiere classe 1992 sempre in Serie A, sfruttando la situazione contrattuale di un altro estremo estremo difensore. I due portieri potrebbero scambiarsi le squadre a titolo gratuito.

Juventus, Strakosha per la porta: ipotesi Perin alla Lazio

Problemi di rinnovi in casa Juventus, che oltre alla situazione contrattuale di Paulo Dybala, devono capire quale sarà il futuro di Mattia Perin. A giugno il portiere potrà lasciare i bianconeri a parametro zero, così la società juventina cerca il suo erede proprio in Serie A.

Il profilo giusto per sostituire Perin potrebbe essere Thomas Strakosha, portiere della Lazio in scadenza di contratto, che nell’ultimo periodo sembrerebbe aver scavalcato Reina nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Allo stesso modo la Lazio potrebbe pensare a Perin tra i pali a parametro zero in estate. Dunque le due squadre potrebbero scambiarsi i portieri a fine stagione, ma in due operazioni differenti e a titolo gratuito.