La Juventus approfitta dei ‘saldi’ del Real | Colpo sulla fascia

Dopo Zakaria e Vlahovic, la Juventus può sferrare il colpo sulla fascia destra. Occasione dal Real Madrid

La Juventus è pronta per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. L’arma in più di Massimiliano Allegri si chiama Dusan Vlahovic, il capocannoniere del campionato – 17 reti in 21 partite -, arrivato nella finestra di riparazione del calciomercato assieme al mediano Denis Zakaria. Il prossimo rinforzo potrebbe arrivare sulla fascia destra, direttamente dal Real Madrid.

L’età di Cuadrado (33 anni) ed il rinnovo ancora in bilico dell’esterno colombiano, induce la Juventus a correre ai ripari sulla fascia destra. Le occasioni non mancano, sia in Italia che all’estero. Dalla Liga, precisamente dal Real Madrid, potrebbe presto arrivare un nuovo rinforzo per Max Allegri. Si tratta di Daniel Carvajal, terzino destro arrivato nella capitale spagnola nel 2013. In queste stagioni è stato tormentato dagli infortuni, inducendo Zidane e Ancelotti a preferirgli Lucas Vazquez e Nacho Fernandez. Secondo ‘ElNacional’, la società sarebbe pronta a cederlo ad una cifra molto conveniente.

Calciomercato Juventus, occasione Carvajal: il Real Madrid fissa il prezzo

Daniel Carvajal ha raccolto 311 presenze, 7 gol e 51 assist con la maglia del Real Madrid. Numeri di tutto rispetto, collezionati dal 2013 al 2022. Spesso il terzino destro è stato lontato dal rettangolo verde a causa di infortuni ma resta uno degli esterni più forti del campionato spagnolo. Classe 1992, ha ancora altri 3 anni di contratto con i Blancos. Nonostante ciò, la società vorrebbe cederlo per 15 milioni, cifra abbordabile per le casse bianconere. La Juventus resta alla finestra ed aspetta l’attimo giusto per sferrare il colpo decisivo. L’occasione è ghiotta poichè Carvajal ha esperienza internazionale ed è un formidabile uomo assist.