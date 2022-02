Calciomercato, il Real molla la presa | Torna in pista la Juve

Il Real Madrid molla la presa e serve l’assist alla Juventus che torna in pista per il difensore

La Juventus si è garantita uno dei migliori centravanti della nuova generazione, Dusan Vlahovic, e ha anche sistemato il centrocampo con l’innesto di Denis Zakaria. Il reparto rimasto ancora scoperto è la difesa.

Vista l’età ormai avanzata di Bonucci e Chiellini e l’addio probabile a fine stagione di Matthijs De Ligt, richiesto da grandi top club europei, la Juventus sta valutando i possibili rinforzi in difesa per l’estate. La società sta seguendo diversi profili giovani e altri già affermati tra cui spicca il nome di Antonio Rudiger. Ormai da tempo il difensore tedesco sembra destinato a lasciare il Chelsea a fine stagione visto il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. I dialoghi tra le parti continuano ma l’intesa sembra ancora lontana.

La Juventus torna in pista per Rudiger

Intanto sullo sfondo si muove sempre il Real Madrid che cerca un nuovo difensore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, però, la cifra richiesta da Rudiger e dal suo entourage risulta essere eccessiva per Florentino Perez.

Di conseguenza potrebbe tornare in ballo la pista Juventus, soprattutto qualora De Ligt dovesse andar via a fine stagione. In quel caso i bianconeri si garantirebbero un grande colpo in difesa a parametro zero, nonostante i costi alti tra stipendio del giocatore e i bonus per gli agenti. Il Real sembra aver fatto un passo indietro e la Juve è di nuovo in pista per Rudiger.