Calciomercato, l’Inter sacrifica il big | Doppio sostituto a giugno

L’Inter potrebbe sacrificare uno dei propri big a giugno e pensa già al doppio sostituto

L’Inter sta continuando a portare avanti un progetto ambizioso e vincente, sulla scia dello scudetto vinto. L’arrivo di Robin Gosens a gennaio, investimento di 25 milioni di euro, è un’altra prova del lavoro di Beppe Marotta e della società.

Allo stesso tempo, però, la situazione finanziaria del club rimane precaria e in estate potrebbero esserci alcuni sacrifici, così come è stata l’estate scorsa per Lukaku e Hakimi. Uno dei principali indiziati ad andar via è Lautaro Martinez, uno degli attaccanti più ambiti nel panorama europeo. Il ‘Toro’ nonostante abbia sempre dichiarato amore all’Inter, è stato spesso tentato dal Barcellona e anche oggi sono diversi i top club su di lui.

Considerando che il Psg a giugno perderà, quasi sicuramente, Kylian Mpabbé, ormai promesso al Real Madrid, dovrà necessariamente fiondarsi su un grande centravanti e il prescelto potrebbe essere proprio Lautaro. L’assist potrebbe arrivare da Leo Messi che ha sempre espresso ammirazione per il compagno di nazionale e potrebbe convincere il club parigino a puntare concretamente sul ‘Toro’, come riportato da ‘interlive.it’.

Inter: sacrificio Lautaro, doppio sostituto

L’Inter parte da una base di prezzo di 100 milioni di euro per Lautaro Martinez. La società potrebbe considerare l’ipotesi di sacrificarlo ma in quel caso andrebbe a prendere almeno due attaccanti con la cifra incassata. I nomi più caldi del momento sono Timo Werner e Andrej Kramaric. Il primo arriverebbe dal Chelsea per circa 35 milioni di euro, il secondo è in scadenza con l’Hoffenheim e arriverebbe a parametro zero.