Juventus, corsa a tre a centrocampo: pronto il colpaccio

La Juventus non si ferma più: assalto al top player per la mediana di Allegri, tre nomi sul taccuino per giugno

Il calciomercato invernale ha visto una Juventus scatenata, con settimane all’insegna di colpi di assoluto spessore per provare da subito a risollevare una stagione tutt’altro che esaltante. I bianconeri non intendono arrestare le ambizioni e, in vista della stagione 2022/23, la priorità per le entrate della squadra di Allegri sarà l’innesto di un nuovo centrocampista. Un colpo di prim’ordine per la ‘Vecchia Signora’, con diversi nomi che affollano i pensieri dei dirigenti bianconeri, ormai da diverse settimane. Uno dei sogni di mercato della Juventus arriva da Barcellona, dove il big di Xavi sembrerebbe destinato a cambiare aria tra pochi mesi.

Si tratta di Frenkie de Jong, ex gioiello dell’Ajax che con la maglia blaugrana non è riuscito ad incidere nonostante il pesante investimento del club catalano (86 milioni) nell’estate 2o19. Il talento olandese ha fino ad ora collezionato 26 presenze con 2 reti e 2 assist vincenti con il Barcellona: può essere il grande colpo per la mediana di Allegri. ‘Il Corriere di Torino’ sottolinea come, inoltre, vi siano altri due profili in cima alla lista del ds Cherubini per il prossimo giugno.

Juventus, non solo de Jong: due nomi per la mediana

Oltre al campione olandese, la società di Andrea Agnelli monitora anche Youri Tielemans del Leicester City. Il belga, classe 1997, è in scadenza nel 2023 con ‘Foxes’ coi quali ha già accumulato 25 presenze, segnando 6 reti e 3 assist vincenti. Il centrocampista 24enne può quindi rappresentare una ghiotta occasione per la Juventus, a costi relativamente contenuti.

La ‘Vecchia Signora’ guarda anche in Olanda, dove l’Ajax continua a sfornare talenti che allettano i club di tutta Europa. Anche Ryan Gravenberch potrebbe liberarsi a zero tra meno di un anno e mezzo: il centrocampista 19enne ha fino ad ora collezionato 28 presenze, segnando 1 rete e firmando 4 assist coi ‘lancieri’.

Situazione dunque in divenire, il piano della Juventus per l’anno prossimo è chiaro: è caccia aperta al centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri.