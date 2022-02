Inter-Milan, Pioli: “Dobbiamo dimostrare forza senza Ibra”

Conferenza di vigilia di Inter-Milan, parla Pioli con l’annuncio su Ibrahiovic, ma anche su Giroud e Theo Hernandez

Alla conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, che ha dichiarato: “Non ci snatureremo, stiamo lottando per i vertici della classifica, che sia per la Champions o altro. Con la Juve abbiamo fatto una buonissima ma ci è mancata efficacia. La squadra è attenta e determinata, sa che sarà una partita che pesa tanto, perché è un derby, perché sono le squadre in cima alla classifica”.

Poi sugli infortunati: “Nè Ibrahimovic né Rebic ci saranno domani, invece Tomori ha fatto un grande lavoro e sarà disponibile, ma non credo possa partire titolare”. E sugli avversari: “L’Inter sta facendo risultati importanti, noi abbiamo avuto un calo. Mi auguro che non abbiamo ancora dato il massimo. La partita di domani vale tanto, l’abbiamo preparata consapevoli che vincere darebbe oltre ai tre punti fiducia e consapevolezza”.

Inter-Milan, Pioli: “Dobbiamo dimostrare di farcela senza Ibra”

Sullo stato di forma dei suoi: “Giroud è pronto. Theo Hernandez è cresciuto, sta diventando completo. Dispiace che manca Zlatan. Dobbiamo dimostrare di essere forti anche lui”. Sul mercato che si è chiuso Pioli ha detto: “Sono positivo e fiducioso, conosco le qualità dei miei giocatori. Devono sentirsi forti. La nostra è una scelta condivisa sul mercato, non si è creata la situazione per prendere un giocatore che potesse migliorare il nostro livello e allora abbiamo deciso di puntare sui nostri giocatori. Sono sicuro che siamo una squadra competitiva e vogliamo rimanere nelle prime posizioni del campionato”.

La Juventus è ancora nemica temuta per i primissimi posti: “La Juve è sempre stata dentro questa lotta. Il campionato è molto equilibrato, sappiamo qual è il nostro obiettivo e già da domani dobbiamo spingere tanto”.