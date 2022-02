Svolta Dybala, proposta a sorpresa: tripla occasione

Il futuro di Paulo Dybala sarà lontano dalla Juventus: svolta nel futuro del campione argentino, c’è la proposta

Chiusa la parentesi invernale di calciomercato da assoluta protagonista, la Juventus prepara la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Il match dell’Allianz Stadium non distoglie, tuttavia, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ su quelle che potrebbero essere le strategie di mercato per l’estate 2022. Sembra ormai chiaro come il futuro di Paulo Dybala difficilmente sarà ancora in quel di Torino. Con il rinnovo che è ormai in standby da diverse settimane, l’entourage dell’attaccante bianconero si sta muovendo per definire quello che sarà il futuro di Dybala, in vista della stagione 2022/23.

L’argentino, in attesa di novità sul futuro lontano dalla Torino bianconera, potrebbe partire titolare al fianco di Vlahovic nel match contro i gialloblù. Dybala rimane uno dei sogni dell’Inter anche se al momento pare difficile che possa concretizzarsi la volontà di Marotta di riabbracciare la ‘Joya’. Ecco quindi che il destino dell’attaccante bianconero potrebbe riservare delle sorprese, già nelle prossime settimane.

Juventus, addio Dybala: la proposta degli agenti

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, il destino di Paulo Dybala potrebbe essere in Inghilterra. La Premier League, in primo piano, con gli agenti del calciatore argentino che avrebbero proposto a diversi club il cartellino di Dybala che, a costo zero, lascerà la Juventus dal 1 luglio 2022.

Dall’Arsenal al Manchester United, passando per il City di Pep Guardiola che ormai da mesi osserva con attenzione l’evolversi della situazione riguardante l’ex Palermo.

Dybala, dunque, si prepara a lasciare la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero, dopo aver fino ad ora collezionato 23 presenze con 11 reti e 4 assist vincenti.