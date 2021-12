La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di centrocampisti per la prossima stagione: occhio al nome di Youri Tielemans, mezz’ala del Leicester City di Rodgers. Le ultime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri sta trovando continuità nel campionato italiano di Serie A. Dopo un grande inizio in Champions League, la Vecchia Signora ha infatti concluso il suo gironcino in testa lasciandosi alle spalle anche il Chelsea di Thomas Tuchel, club campione d’Europa in carica.

In campionato serviva però un cambio di marcia che sta arrivando, soprattutto nelle ultime partite di questo anno solare. Nonostante lo stop in casa del Venezia di Paolo Zanetti, la Juventus ha raccolto molti punti nelle ultime giornate di Serie A trovando una grande solidità difensiva e una certa continuità dal punto di vista offensivo, anche se dei miglioramenti vanno comunque apportati.

Sicuramente in attacco restano i problemi. Dybala è spesso alle prese con i problemi fisici, mentre Alvaro Morata e Moise Kean hanno avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, ma ora sembra esserci una svolta. Restano inoltre i problemi a centrocampo per la Juventus che, nelle prossime sessioni di calciomercato, dovrà trovare dei rinforzi in grado di portare principalmente qualità e tempi al reparto.

LEGGI ANCHE>>> L’accordo salta per colpa di de Ligt: via libera per il Milan

LEGGI ANCHE>>> Nuovo bomber della Juventus approvato: “Sarebbe il colpo di gennaio”

Calciomercato Juventus, il centrocampista arriva dalla Premier

Il nome giusto per la Juventus potrebbe essere quello di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester City di Brendan Rodgers. Il giocatore belga, già alcune volte accostato alla Vecchia Signora, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma c’è una componente che favorirebbe la Juventus: il contratto in scadenza nel 2023.

La prossima estate infatti, Tielemans sarà ufficialmente ad un anno dalla scadenza del contratto e ciò potrebbe portare il Leicester a ridurre il prezzo del giocatore belga per evitare di perderlo a parametro zero al termine dell’annata.