Milan, offerta folle con scambio: deciso il futuro di Theo Hernandez

Theo Hernandez resta tra i nomi più in vista per i top club europei: arriva la doppia proposta di scambio, il Milan ha già deciso

Il ritorno in campo contro la Roma è in cima alla lista dei pensieri di Stefano Pioli. Il Milan punta al vertice, attualmente occupato dall’Inter lontana 4 punti dai rossoneri. Dal calcio giocato al calciomercato, i dirigenti di via Aldo Rossi si stanno muovendo in anticipo per quanto riguarda quelle che tra entrate ed uscite potrebbero essere le prossime operazioni, atte a migliorare la rosa di Pioli. In tal senso, uno dei pilastri rossoneri torna prepotentemente nel mirino di diversi top club europei: si tratta di Theo Hernandez, per il quale sembrerebbe pronta una doppia succulenta offerta.

È il Chelsea di Thomas Tuchel a pensare con forza al gioiello rossonero che resta in scadenza il 30 giugno 2024 e con il quale si discute ormai da diverse settimane di rinnovo e adeguamento contrattuale. I ‘Blues’ hanno quindi in mente una doppia proposta al Milan per convincere i vertici rossoneri a lasciar partire l’ex Real Madrid: le idee del ‘Diavolo’, in tal senso, appaiono chiare.

Milan, il Chelsea in pressing su Theo Hernandez

Da un lato il cartellino di Christian Pulisic, una riserva di lusso in casa Chelsea e da tempo tra i sacrificabili di Tuchel. L’americano vale circa 35 milioni e la società londinese lo affiancherebbe a 35 milioni di euro cash, per una valutazione complessiva di 70 milioni.

L’alternativa si chiama Timo Werner (accostato anche alla Juventus), bomber tedesco in scadenza nel 2025 e valutato non meno di 40 milioni di euro. La posizione del Milan, in tal senso, è chiarissima. Theo Hernandez rimane un pilastro fondamentale del progetto rossonero e potrebbe partire a due condizioni.

La prima, che arrivi una proposta folle, da oltre 70 milioni cash per il cartellino del 24enne francese. La seconda è invece strettamente legata alla volontà del calciatore che partirebbe solo se esprimesse esplicitamente la volontà di lasciare Milanello.