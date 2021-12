Calciomercato Milan, Conte fa sul serio: arriva già a gennaio!

Il calciomercato del Milan può vedere una svolta inattesa per gennaio: asse con il Tottenham, Conte ha già deciso

Ancora alcuni giorni prima del ritorno in campo dopo la sosta, per il big match contro la Roma di Josè Mourinho. Il Milan deve però fare anche i conti con quelle che potrebbero essere, tra entrate ed uscite, le prossime operazioni di calciomercato nella sessione invernale che riaprirà il 3 gennaio. La strada del ‘Diavolo’ potrebbero dunque congiungersi a quella del Tottenham di Antonio Conte. Il club inglese è tra le società più attive e, tra poche settimane, potrebbe regalare all’allenatore leccese un rinforzo di valore assoluto.

LEGGI ANCHE >>>Milan, un nuovo trequartista per Pioli: affare low cost a Parigi

Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk‘, Antonio Conte avrebbe già messo nel mirino quello che probabilmente sarà il primissimo colpo del Tottenham nella sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Franck Kessie che molto probabilmente saluterà il Milan, visto che il rinnovo contrattuale con la società di via Aldo Rossi non è ancora arrivato e l’ex atalantino resta in scadenza tra sei mesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Milan pronto a battere l’Inter a gennaio

Il Tottenham si fionda su Kessie: lo scenario

Il calciatore ivoriano, come viene riportato dall’Inghilterra, avrebbe rifiutato una proposta di prolungamento avanzata dal Milan e pari a 6 milioni di euro netti a stagione. Adesso Conte ci sta pensando e ha intenzione di sbaragliare la concorrenza, anticipando l’acquisto già nell’imminente sessione invernale di mercato.

Kessie piace a diversi top club inglesi ed europei ma è il Tottenham, al momento, ad essere in pole position per la firma del classe 1996.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan tra entrate e uscite: ecco i colpi di gennaio

Situazione dunque in divenire, con Kessie che fino ad ora ha collezionato 21 presenze, con 5 reti ed 1 assist vincente con la maglia del ‘Diavolo’.