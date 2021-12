Il Milan di Stefano Pioli mette gli occhi su Marin, centrocampista del Cagliari di Mazzarri nel mirino anche dell’Inter: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli si prepara in vista dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, che a gennaio perderanno Franck Kessie diretto in Coppa d’Africa, avevano ritrovato al suo massimo splendore l’ex giocatore dell’Atalanta in occasione della sfida contro l’Empoli.

Una doppietta pesantissima per l’ivoriano che ha rilanciato la squadra allenata da Stefano Pioli ora al secondo posto in solitaria nel campionato italiano di Serie A. Non solo, oltre alla questione legata alla convocazione con la Costa d’Avorio, per Kessie restano i dubbi in merito al futuro con la maglia rossonera. L’ex giocatore del Cesena è infatti in scadenza di contratto ed il rinnovo non sembra ancora arrivare.

Inoltre, nel reparto di centrocampo rossonero, Bakayoko, arrivato nell’ultima estate di mercato, non sta incidendo come previsto e, in quest’ottica, il Milan è al lavoro per regalare a Pioli un giocatore di affidabilità e garanzia in mediana, magari dal campionato italiano di Serie A. Il nome giusto potrebbe essere quello di Ratzvan Marin, mediano del Cagliari di Walter Mazzarri.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Haaland regala il bomber a gennaio

LEGGI ANCHE>>> Affare fatto con il Real Madrid, addio subito alla Serie A

Calciomercato Milan, occhi su Marin: beffa all’Inter

Il Milan di Stefano Pioli è pronto quindi ad andare a caccia di Marin nel calciomercato di gennaio. Il talentuoso centrocampista del Cagliari non sta vivendo un buon momento con il club sardo che si trova attualmente penultimo in classifica e potrebbe quindi decidere di cambiare aria per puntare a obiettivi di maggior livello. Provando il colpo a gennaio, i rossoneri befferebbero anche l’Inter di Simone Inzaghi che, alla ricerca di un vice-Brozovic, avrebbe fatto un tentativo per Marin la prossima estate.

Marin ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 10-15 milioni di euro è un classe 1996 e il suo contratto è in scadenza nel 2025 con i rossoblù.