Affare fatto con il Real Madrid, addio subito alla Serie A

Un altro colpo per Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. Seguito anche delle big della Serie A, ha trovato l’accordo con il Real Madrid

Non arriverà in Serie A trovando così subito l’accordo con il Real Madrid: altro rinforzo funzionale per la difesa di Carlo Ancelotti per il top player, che ha vestito in passato la maglia della Roma.

Antonio Rudiger sarà il nuovo difensore del Real Madrid come svelato dal giornalista Rudy Galetti. Così l’ex centrale della Roma volerà da Carlo Ancelotti come parametro zero visto che non ha prolungato il suo contratto con il Chelsea. Un nuovo colpo importante per i blancos, pronti così a tornare competitivi in Liga e in Champions League dopo alcuni anni poco entusiasmanti.

Lo stesso allenatore italiano ha riportato la calma nello spogliatoio del Real, che è tornato a mettere a segno risultati importanti. Nuovo regalo di Florentino Perez in vista della prossima stagione.

Calciomercato Serie A, Rudiger ha scelto già il suo futuro

Lo stesso Rudiger è stato accostato anche alle big della Serie A, tra cui Juventus e Milan, che dovranno così pensare a nuovi obiettivi per rinforzare il reparto difensivo di Allegri e Pioli. L’ex Roma sarebbe tornato in Italia, ma l’accordo è arrivato con il Real Madrid per il prosieguo della sua carriera sempre più entusiasmante.