Milan atteso protagonista dell’imminente calciomercato invernale. La priorità resta un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer, nei piani poi l’inserimento di un trequartista

Il Milan sarà uno dei club più attivi nell’ormai imminente calciomercato invernale, con l’obiettivo numero uno rappresentato sempre da un difensore per rimpiazzare l’infortunato Kjaer. In tal senso piace molto Botman del Lille, ma i francesi chiedono non meno di 30-35 milioni di euro e ad oggi non prendono in considerazione la formula del prestito con diritto di riscatto.

A Stefano Pioli non dispiacerebbe poi un’altra prima punta visti i continui malesseri fisici di Giroud e Pellegri, con il classe 2001 potrebbe essere rispedito al Monaco. Sta prendendo corpo la candidatura di Beto, un nome che Calciomercatonews.com ha anticipato già inizio dicembre. Il bomber portoghese, ‘armadio’ di 194cm, è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: 7 i gol messi a segno, uno di questi proprio ai rossoneri. Difficile comunque imbastire un’operazione a gennaio, peraltro il cartellino non è (ancora) di proprietà dell’Udinese: i friulani hanno un obbligo di riscatto ‘condizionato’ a 7 milioni, con il Portimonense che avrebbe poi diritto a un 50% sulla futura rivendita.

Retrocedendo di alcuni metri, ecco che un altro obiettivo del Milan sarà il trequartista. Un vice o meglio dire una valida alternativa a Brahim Diaz, che dopo il Covid-19 non è riuscito a ripetere le grandi prestazioni di inizio stagione. In cima alla lista di Massara e Maldini rimane il marocchino Ziyech, in uscita dal Chelsea. I ‘Blues’ hanno aperto al prestito, ma con annesso obbligo di riscatto per una cifra non inferiore ai 30-35 milioni. Troppi per il Milan, il quale può essere così costretto a virare altrove. Per esempio in casa del Paris Saint-Germain, il quale ha messo sul mercato un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza milanista: il tedesco Julian Draxler.

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Draxler per la trequarti

Il Milan potrebbe mettere le mani sul 28enne ex Schalke con la formula del prestito oneroso intorno agli 8 milioni – coi parigini che contribuirebbero al pagamento di metà ingaggio che è di circa 7 milioni – più obbligo di riscatto a giugno 2022 o nel 2023 a 10 milioni di euro.