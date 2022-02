Roma, Mourinho svela il futuro di Zaniolo | Ecco come sta Pellegrini

Alla vigilia della partita contro il Genoa, José Mourinho in conferenza stampa ha svelato il futuro di Zaniolo alla Roma e non solo: le condizioni di Pellegrini

Riparte la Serie A dopo la settimana di pausa per gli impegni delle Nazionali. La prima partita ad andare in scena domani alle 15 sarà proprio quella della Roma contro il Genoa, dove i giallorossi cercheranno tre punti fondamentali per rimanere in corsa per il quarto posto Champions.

Come di consueto alla vigilia del match il tecnico della Roma, José Mourinho, ha svolto la conferenza stampa dove ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, tema caldo in casa giallorossa dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto. Svelate anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini in vista anche dell’impegno in Coppa Italia contro l’Inter.

Roma, Mourinho allo scoperto su Zaniolo: Pellegrini domani riposa

Apre le danze la Roma nella 24esima giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno il match casalingo contro il Genoa. Così Josè Mourinho ha svolto la consueta conferenza stampa, in cui ha affrontato anche lo scottante argomento Zaniolo, del cui futuro si è parlato tanto in questi giorni.

Lo ‘Special One’ ha così dichiarato: “Le parole di Tiago Pinto sono normali. Per un direttore sportivo onesto e sincero è difficile dire che Zaniolo resterà al 100%. Nemmeno il giocatore vorrebbe sentirlo, perché si vuole sentire libero. La sua frase è stata estrapolata da un discorso per fare prime pagine. Zaniolo come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024”. Infine sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, atteso dopo l’infortuni prima della pausa, ha svelato: “Per martedì contro l’Inter in Coppa Italia potrebbe recuperare. Domani deve riposare perché ha lavorato tanto”.