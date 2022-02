Serie A, tris della Lazio all’Artemio Franchi: Fiorentina stesa 0-3

Serata nera per la Fiorentina di Italiano: i toscani perdono 0-3 lo scontro diretto con la Lazio di Sarri, Milinkovic e Immobile in gol

Una serata e una partita da dimenticare per la Fiorentina di Italiano. I toscani sono stati letteralmente travolti dalla Lazio di Maurizio Sarri, con la gara terminata sul punteggio di 0-3. Tutt’altro che positiva, dunque, la prima uscita stagionale dopo il rumoroso addio di Dusan Vlahovic direzione Juventus. I gol arrivano tutti nel secondo tempo.

Ad aprire le danze e portare in vantaggio i suoi compagni ci pensa il Sergente Milinkovic-Savic. Al minuto 52 il centrocampista serbo è freddo e non sbaglia in area davanti a Terracciano, sfruttando alla grande una perfetta imbucata di Zaccagni. Dopo quasi venti minuti arriva il raddoppio degli ospiti: Immobile supera la barriera Viola in contropiede e la piazza da solo contro il portiere. All’81esimo, poi, anche la beffa per i padroni di casa. Immobile supera Terracciano in area di rigore e defilato cerca la porta. Biraghi, in scivolata, spinge la sfera in rete.