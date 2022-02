Tripletta e addio, la Juventus si rifà sotto: Cherubini offre lo scambio

La Juventus vorrebbe rinforzare ulteriormente il reparto offensivo: i bianconeri si rifanno sotto, Cherubini avanza una proposta di scambio

Uno dei problemi principali della Juventus nella prima parte di stagione è stata certamente la produzione di reti nel reparto offensivo. Numeri estremamente esigui per la ‘Vecchia Signora’, che ha dimostrato spesso e volentieri di avere grande difficoltà ad andare in gol. Un dato che metteva a serio rischio la qualificazione in Champions League, non a caso si è deciso di prendere un certo Dusan Vlahovic già nel calciomercato di gennaio.

Chi meglio del bomber serbo per risollevare le sorti dell’attacco di Massimiliano Allegri. Ma non basta: la società è al lavoro al fine di regalare ad Allegri in estate una nuova punta, vista l’incertezza sul futuro di Morata e Kean. Il desiderio del club di Agnelli è quello di affiancare all’ex Fiorentina una riserva di livello. A tal proposito, non sarebbe affatto tramontato il nome di Milik.

Calciomercato, la Juventus si rifà sotto per Milik: tentativo di scambio

Anzi, il polacco continua a piacere non poco dalle parti della Continassa. La Juventus sarebbe forte su questo nome, che potrebbe essere la soluzione migliore date le sue qualità – può anche duettare con Vlahovic per caratteristiche – e l’importante esperienza accumulata in Serie A. Tant’è che Cherubini avrebbe provato a proporre al Marsiglia uno scambio con il cartellino di Adrien Rabiot (entrambi valutati intorno ai 20 milioni di euro). Nonostante Vlahovic, il destino di Milik potrebbe comunque colorarsi a tinte bianconere.