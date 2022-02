Tre per tre: la Juve incassa, risparmia e investe per il futuro

L’acquisto di Vlahovic ha aperto ufficialmente il nuovo ciclo della Juventus. Il club presieduto da Andrea Agnelli vuole investire su giocatori giovani e di grande prospettiva, facendo al contempo dei grossi sacrifici

La vecchia Juventus è finita, con l’acquisto di Vlahovic ne è ufficialmente nata una nuova. La strada tracciata da Andrea Agnelli, o forse meglio dire da John Elkann e il suo uomo di fiducia Maurizio Arrivabene, è visibile ad occhio nudo. Essa prevede l’abbattimento dei costi e l’investimento per giocatori giovani, o addirittura giovanissimi come il serbo e di grande prospettiva, mettendo in conto qualche grosso ‘sacrificio’.

Il primo di questi sacrifici potrebbe essere Paulo Dybala, il cui contratto è ancora in scadenza a giugno. La sgarbata retromarcia dei bianconeri, rispetto all’accordo raggiunto in autunno sulla base di un quinquennale da 8 milioni netti a stagione più bonus, raffigura un segnale gigantesco in questo senso. La volontà di trattare adesso al ribasso può essere anche una strategia con lo scopo di arrivare alla rottura facendo passare per cattivo il classe ’93 di Rosario.

L’altro sacrificio potrebbe essere invece Matthijs de Ligt, lui legato ai bianconeri fino al 2024. L’olandese ha però un ingaggio molto alto, circa 10,4 milioni lordi bonus esclusi, che pesa come un macigno sui conti societari. Cederlo, incassando almeno 60-65 milioni di euro, può rappresentare la soluzione migliore.

Il terzo sacrificio è anche quello più scontato (perlomeno ad oggi), ovvero il non riscatto – fissato a 35 milioni di euro – del cartellino di Alvaro Morata, il quale peraltro guadagna ben 10 milioni a stagione.

Calciomercato, da Bremer a Zaniolo e Raspadori: il trio per la Juve che verrà

Con gli addii di Dybala, de Ligt e Morata la Juventus avrebbe la possibilità di investire più di 100 milioni sul calciomercato. E a proposito di giovani con grandi prospettive, il trio potrebbe venir rimpiazzato da giocatori che già militano nella nostra Serie A. Bremer per la difesa, Raspadori (l’attaccante del Sassuolo, come il centrale del Torino, è nel mirino dell’Inter) e Zaniolo per il reparto offensivo.