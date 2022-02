Inter delusa, spunta lo scambio a sorpresa: proposta al Milan

Il big di Inzaghi potrebbe già salutare l’Inter: scambio a sorpresa, ecco il possibile affare con il Milan

Nei pensieri dell’Inter di Simone Inzaghi vi è chiaramente il Derby della Madonnina, in corso contro il Milan. A fare breccia tra i pensieri della dirigenza campione d’Italia vi è però, come sempre, il calciomercato. Se la sessione di gennaio ha regalato non poche sorprese alla rosa del tecnico piacentino, anche l’estate 2022 rischia di portare diversi cambiamenti allo scacchiere di Simone Inzaghi. Salutati Sensi, Satriano ed Eriksen, i nerazzurri hanno accolto nei giorni scorsi sia Caicedo che Robin Gosens. Acquisti oculati, anche in ottica futura quando la priorità della ‘Beneamata’ sarà anche quella di sfoltire la rosa e lasciar partire i calciatori che, per diversi motivi, non rientrano più nei piani di Simone Inzaghi.

In tal senso, uno dei nomi che ha maggiormente deluso e potrebbe salutare la Milano nerazzurra dopo una sola stagione è quello di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, arrivato dalla Lazio lo scorso agosto e andato a segno solo 4 volte, con 1 assist vincente, in 20 presenze tra campionato e coppe. In tal senso l’Inter potrebbe valutare uno scambio con i cugini rossoneri, mettendo sul piatto proprio il cartellino della seconda punta classe 1994.

Scambio Inter-Milan: Marotta ‘sacrifica’ Correa

Il piano dell’Inter, dunque, prevederebbe l’uscita di Correa, con la possibile proposta al Milan per il prossimo giugno. I rossoneri, prima dello sbarco all’Inter, hanno sondato il terreno per il gioiello sudamericano. Adesso, in uno scambio alla pari con Ante Rebic, Correa potrebbe finalmente approdare alla corte di Stefano Pioli.

Un’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club, con il croato che fino ad ora deluso le aspettative, giocando solo ‘726’ con il ‘Diavolo, visti i continui infortuni degli ultimi mesi.

Situazione in divenire, con l’estate 2022 può vedere il cambio di sponda, a Milano, tra Rebic e Correa: l’Inter può provarci per l’esterno rossonero.