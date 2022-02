Calciomercato Milan, l’assist del grande ex: big a giugno

Il Milan pianifica le prossime mosse in vista del calciomercato estivo: il PSG dell’ex Leonardo può favorire il colpo rossonero

Il successo nel derby rilancia morale ed ambizioni del Milan di Stefano Pioli che, adesso, può tornare a sperare in una complessa rimonta per lo scudetto. Ecco dunque che le attenzioni del club di via Aldo Rossi è già orientato alla stagione 2022/23. Non è stata, infatti, una sessione di calciomercato memorabile quella che il Milan ha vissuto nelle ultime settimane. Ogni discorso per rinforzare con vigore la rosa di Stefano Pioli è quindi rimandato alla prossima estate. In tal senso, l’asse Milano-Parigi-Madrid può regalare sorprese e soddisfazioni anche alla società di Elliott.

LEGGI ANCHE >>>Milan, colpaccio Milinkovic-Savic: c’è la maxi richiesta

Secondo quanto riferito da ‘Le10sport’ e ripreso da ‘Fichajes.com’, il PSG avrebbe in mente di regalarsi un colpo di assoluto spessore per la prossima stagione. Si tratta di Marco Asensio, in scadenza il 30 giugno 2023 con il club di Florentino Perez. L’ormai probabile approdo di Mbappè potrebbe restringere gli spazi per il talento che, ormai da diverse stagioni, viene accostato tra le altre alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Inter delusa, spunta lo scambio a sorpresa: proposta al Milan

Milan, colpo dal PSG: riecco Draxler

In tal senso, il ds Leonardo potrebbe farsi avanti e ad un anno dalla scadenza regalare a Pochettino il 26enne spagnolo. Una mossa che potrebbe favorire, indirettamente, anche il Milan. I rossoneri monitorano diversi profili in casa PSG ma uno in particolare, con la possibile firma di Asensio, potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto per giugno.

Si tratta di Julian Draxler, fantasista tedesco che alla corte di Pochettino sta trovando poco spazio e potrebbe essere nuovamente accostato ai colori rossoneri.

LEGGI ANCHE >>>Allegri non ci punta, la proposta che fa cadere in tentazione il Milan

Il possibile approdo di Asensio sotto la Tour Eiffel può quindi dare il via libera per un nuovo assalto di Maldini e Massare a Draxler.