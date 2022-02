Milan, colpaccio Milinkovic-Savic: c’è la maxi richiesta

Il Milan lavora per rinforzare il proprio centrocampo e cerca il colpaccio Milinkovic-Savic dalla Lazio: la maxi richiesta di Lotito

Il sabato di Serie A che è appena trascorso ha portato ulteriori certezze per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha siglato ancora un gol in questo campionato aprendo le marcature nella sfida con la Fiorentina, che poi è terminata per 0-3 in favore della Lazio. È l’ottava rete di Milinkovic in questa Serie A.

Calciomercato Milan, tentativo per Milinkovic-Savic: beffate Inter e Juventus

Le sue grandi prestazioni non fanno altro che attirare le grandi squadre e su di lui c’è sempre l’interesse del Milan, che sta vivendo un grande campionato e vuole fare sempre di meglio in futuro. Con Milinkovic si farebbe un salto di qualità importante a centrocampo ma l’affare è tutt’altro che semplice.

Per arrivare a lui infatti servirebbero offerte importanti, visto che la Lazio potrebbe non cederlo facilmente. Lotito potrebbe provocare chiedendo circa 80 milioni di euro o quantomeno l’inserimento di Sandro Tonali nell’affare, che sta vivendo un grande campionato e ha acquisito valore in questi mesi.

Milinkovic-Savic piace anche a Inter e Juventus ma i rossoneri sono pronti a provarci per battere i rivali storici e cercare il colpaccio a centrocampo.