Colpaccio da Madrid, doppia pista: Juventus ‘gelata’

Uno dei nomi che ormai da mesi viene accostato alla Juventus di Allegri è ad un passo dall’addio: due club in pole position



Non è un mistero che la Juventus di Massimiliano Allegri sia stata la regina della sessione invernale di calciomercato. Da Vlahovic a Zakaria, fino a Gatti (che arriverà a fine stagione), è stato un gennaio scoppiettante per i colori bianconeri, sia per le entrate che per le cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham. I piani della ‘Vecchia Signora’ vanno ben oltre: a giugno, infatti, ancora tanto potrebbe cambiare agli ordini di Allegri.

La rosa bianconera ‘rischia’ di registrare una nuova mini rivoluzione ed in tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti per uno dei nomi ormai da tempo sul taccuino della dirigenza juventina. Si tratta del brasiliano Marcelo che, dopo sedici stagioni con la maglia del Real Madrid, saluterà la società di Florentino Perez a scadenza contrattuale, il prossimo giugno.

Marcelo, addio Juventus: ecco dove giocherà

Il laterale verdeoro, 34 anni a maggio, avrebbe deciso il suo futuro che sarà lontano dai ‘Blancos’. Il portale ‘Don Balon’ sottolinea come Marcelo, per evitare di affrontare il Real in futuro, avrebbe intenzione di rifiutare ogni proposta dall’Europa. Ecco quindi che, all’orizzonte, si prospettano due intriganti occasioni per il nativo di Rio de Janeiro.

Da un lato il romantico ritorno alla Fluminense, club che lo ha lanciato nel grande calcio e dal quale proprio le ‘Merengues’ lo prelevarono nel gennaio 2007. Dall’altro resta viva l’opzione che vedrebbe Marcelo sbarcare in MLS, all’Inter Miami.

Il club di David Beckham ha più volte pressato il giocatore per trasferirsi negli Stati Uniti e adesso, a parametro zero, le possibilità potrebbero crescere esponenzialmente.