Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in stand by: Vlahovic la chiave

Vlahovic è stata la ciliegina sulla torta per la Juventus: ora l’attaccante serbo potrebbe essere la chiave per il futuro di Dybala

Un’intesa già sviluppata sul terreno di gioco: Dusan Vlahovic ha raccolto al bacio l’assist da urlo di Paulo Dybala con il primo gol dell’attaccante serbo.

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre incerto: a breve ci potrebbe essere l’incontro con la dirigenza bianconera per conoscere ciò che farà a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e potrebbe così liberarsi a parametro zero: sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Italia e non solo. L’Inter avrebbe già adocchiato da tempo la sua situazione, ma l’intesa con Vlahovic è già partita e sarebbe già decisiva anche in ottica futuro.

Calciomercato Juventus, Dybala futuro da scrivere ancora

Il suo profilo piace anche parecchio in Premier League con tanti club inglesi che avrebbero chiesto informazioni al suo entourage. Paulo Dybala dovrà prendere una decisione in tempi brevi per programmare al meglio il suo futuro con o senza la Juventus. L’intesa con Vlahovic è già partita nel 4-3-3 disegnato dallo stesso Massimiliano Allegri con il tridente formato anche da Morata. Basta una scintilla per cambiare il proprio futuro: l’attaccante serbo potrebbe avere un ruolo decisivo anche nella sua scelta. Chissà.