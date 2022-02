Calciomercato, Xavi cambia strategia: Juventus avvisata

Buone notizie per la Juventus. Il Barcellona cambia obiettivo e non punta più all’acquisto del talento bianconero

Dopo i colpi Vlahovic, Gatti e Zakaria, la Juventus è proiettata verso la fase finale della stagione, dove è in corsa su tutti i fronti. Dalla lotta per il quarto posto agli ottavi di Champions League, senza dimenticare la Coppa Italia, i giocatori sono attesi da match decisivi per il futuro della squadra. Intanto, la dirigenza dovrà resistere agli assalti al gioiellino.

Si tratta di Matthijs De Ligt, difensore olandese arrivato a Torino nel 2018. La sua crescita è stata sempre costante ed ora è diventato uno dei centrali più forti del panorama calcistico europeo. Tra i club interessati all’olandese c’è da sempre il Barcellona, vicinissima al giocatore poco prima del blitz bianconero. Dalla Spagna, arrivano però buone notizie per i tifosi ed i vertici della Juventus: i blaugrana avrebbero intenzione di acquistare un altro difensore, cosa che allontanerebbe l’eventuale approdo di De Ligt al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, colpo a zero tra i pali: erede di Perin in Serie A

Calciomercato Juventus, niente De Ligt: il Barcellona punta su Koundè

De Ligt ed il Barcellona sono stati sempre vicini ma non si sono mai incontrati. Secondo le indiscrezioni di ‘Sport.es’, i blaugrana sarebbero vicini all’acquisto di Koundè del Siviglia. Il difensore francese ha un anno in meno del collega della Juventus e sta stregando tutti in questa terza stagione in Spagna. Gli acquisti di Sulè e di Koundè, escluderebbero definitivamente l’arrivo di De Ligt alla corte di Xavi.