Juventus, svolta Morata: scambio con l’Atletico per il riscatto

La Juventus potrebbe cambiare idea sul riscatto di Alvaro Morata. Per tenere lo spagnolo potrebbe tentare lo scambio con l’Atletico Madrid

Rivoluzione iniziata in casa Juventus, con i bianconeri che dall’arrivo di Dusan Vlahovic potrebbero aver cambiato idea su diverse cose, tra cui il riscatto di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo nella prima parte di stagione ha deluso, e il suo futuro in bianconero sembrava essere in bilico.

Infatti a fine stagione la Juventus dovrà decidere se riscattarlo dall’Atletico Madrid per 35 milioni oppure rinunciare all’attaccante spagnolo. Inizialmente la società juventina sembrava essere orientata verso l’addio, ma dopo il match contro il Verona molto potrebbe essere cambiato. La Juventus potrebbe tentare di trattenere Morata, proponendo uno scambio all’Atletico Madrid.

Juventus, Morata si guadagna il riscatto: scambio con l’Atletico Madrid

L’arrivo di Dusan Vlahovic potrebbe non aver portato solamente gol alla Juventus, ma anche una chimica diversa nel trio d’attacco. Infatti ieri sera nel match contro il Verona il serbo e Alvaro Morata hanno mostrato un’intesa importante. Per questo motivo la Juventus potrebbe aver cambiato idea sul riscatto dello spagnolo, e potrebbe aprire le trattative con l’Atletico Madrid.

Per Morata però la Juventus vorrebbe tentare di chiedere uno sconto rispetto ai 35 milioni richiesti. Così i bianconeri potrebbero offrire Arthur come contropartita nell’affare. I ‘Colhoneros’ però potrebbero preferire McKennie come contropartita, centrocampista che piacerebbe ad Allegri per il suo inserimento in area di rigore. Per questo motivo la Juventus non vorrebbe inserire l’americano nell’affare. Dunque i bianconeri iniziano a ragionare sul riscatto di Morata, una svolta rispetto a qualche tempo fa.