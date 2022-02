La Juventus segue con attenzione il profilo di Nordi Mukiele, terzino destro del Lipsia. Le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a vivere un girone di ritorno da protagonista dopo aver chiuso la sessione di calciomercato con due colpi da urlo: Dusan Vlahovic dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano e Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato dal Gladbach.

I bianconeri, a caccia del quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League, hanno subito impressionato contro il Verona di Igor Tudor guidati proprio dai due nuovi arrivati alla Continassa. I bianconeri stanno operando una vera e propria rivoluzione che, anche in vista della prossima estate, è destinata a stravolgere la rosa a disposizione del tecnico livornese arrivato proprio per far partire un nuovo ciclo vincente per la Vecchia Signora.

Fra i tanti reparti che potrebbero cambiare spicca di sicuro quello difensivo. Oltre ai centrali, con Bonucci e Chiellini decisamente in là con l’età, la Juventus deve fare i conti con il futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza di contratto al termine della stagione e un suo prolungamento non sembra così scontato. Nel frattempo Cherubini e il suo staff stanno lavorando per il futuro della fascia destra e attenzione al nome di Nordi Mukiele, terzino del Lipsia, club di Bundesliga.

Calciomercato Juventus, obiettivo Mukiele: i dettagli

Nordi Mukiele è un classe 1997. Il giocatore francese ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni di euro, una cifra forse alta, ma che potrebbe ridimensionarsi vista la durata del suo contratto: in scadenza nel 2023. Ciò potrebbe portare ad uno sconto per Mukiele nella prossima estate da parte del Lipsia, per non perdere il giocatore a zero nel luglio successivo. In questa stagione il francese ha anche accumulato esperienza in Champions League con sei gettoni in sei gare.