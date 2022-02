Intreccio da centocinquanta milioni: Jorginho torna in Serie A

Intreccio da centocinquanta milioni, doppio affare in Premier League e via libera al ritorno di Jorginho in Serie A

Sguardo al futuro per la Juventus. Con Vlahovic e Zakaria i bianconeri hanno anticipato operazioni che sarebbero state fatte in ogni modo la prossima estate. Quella in cui la squadra di Allegri sarà rinforzata ulteriormente, al di là di quel che accadrà con la rimonta Champions.

La difesa è uno dei reparti in cui intervenire, con la necessità di ringiovanire, ma anche a centrocampo qualcosa (e anche di importante) sarà fatto. La richiesta è quella di un uomo ordine, un regista capace di giocare davanti alla difesa per pulire l’uscita della palla e consentire a Zakaria e Locatelli di esprimersi al meglio delle loro possibilità.

Un calciatore come Tielemans, attualmente in forza al Leicerster e corteggiato proprio dalla Juventus. Per lui il club inglese chiede 50 milioni di euro e il suo nome fa gola al Manchester United, pronto a far partire l’assalto che metterebbe fuori causa i bianconeri. In particolare i ‘Red Devils’ hanno puntato forte sul belga dopo aver abbandonato la pista Declan Rice.

Calciomercato Juventus, che intreccio: Jorginho bianconero

Il 23enne del West Ham è uno dei calciatori più ambiti dalle big di Premier League ma il suo destino sembra segnato. C’è il Chelsea nel futuro del centrocampista inglese con Abramovich pronto a fare follie per portarlo alla corte di Tuchel. In Inghilterra si parla di una richiesta superiore ai 100 milioni di euro fatta dagli Hammers. Soldi che i Blues sono disposti anche a spendere, liberando però spazio in rosa con qualche cessione eccellente.

Qui rientra in ballo la Juventus potrebbe bussare alla porta del Chelsea per Jorginho. L’ex Napoli è l’uomo d’ordine perfetto per sistemare il centrocampo di Allegri. Compiuti i trent’anni, con un contratto in scadenza nel 2023, l’italo-brasiliano potrebbe essere favorevole al ritorno in Serie A. Da anni il suo nome è accostato alla società bianconera e la prossima estate potrebbe essere quella per concretizzare la trattativa. L’intreccio è pronto a partire: la Juve può perdere Tielemans ma ritrovarsi in rosa Jorginho.