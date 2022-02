Calciomercato Juventus, colpo in Premier: Arthur il ‘sacrificato’

La Juventus è disposta a sacrificare un altro centrocampista per arrivare al gioiello della Premier

I nuovi innesti della Juventus hanno subito lasciato il segno. La partita di ieri contro l’Hellas Verona è stata decisa dai due nuovi arrivati, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria.

Entrambi hanno avuto un grande impatto e per Allegri sono già due insostituibili. Di conseguenza potrebbero perdere spazio alcuni giocatori che fino a questo momento hanno avuto un ruolo importante. Uno di questi è Arthur che con l’arrivo di Zakaria potrebbe perdere ulteriormente terreno. Il brasiliano ha comunque una buona considerazione da parte della società e viene valutato circa 30-35 milioni di euro ma potrebbe essere sacrificato in estate per arrivare ad un nuovo obiettivo.

Juventus, assalto a Tielemans del Leicester

La Juventus vorrebbe provare a portare a Torino il belga classe ’97 Youri Tielemans. Il centrocampista del Leicester ha realizzato già 5 gol e 2 assist fino a questo momento in Premier League ed è uno dei perni delle Foxes oltre che punto di forza della nazionale belga. Anche il suo cartellino si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, visto il contratto in scadenza tra un anno. L’ipotetica cessione di Arthur garantirebbe alla Juve un bottino considerevole e favorirebbe la corsa a Tielemans che andrebbe a completare il nuovo centrocampo bianconero.