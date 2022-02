La Juventus deve rinunciare ad un giocatore a parametro zero seguito per la prossima stagione: c’è l’annuncio ufficiale del club

La dirigenza bianconera, consapevole degli assalti che dal prossimo giugno arriveranno per Matthijs de Ligt – il cui procuratore, Mino Raiola, spinge per una cessione in Premier League – si è messa da tempo a caccia di un valido sostituto dell’olandese in caso di una sua cessione all’estero.

Tra i profili vagliati ce n’era uno, che gioca in Bundesliga, che faceva particolarmente gola in quanto in scadenza di contratto col suo club. La concorrenza, già numerosa, è stata però del tutto spiazzata dall’annuncio ufficiale che oggi il club tedesco ha fatto. Il calciatore si lega alla sua nuova squadra per i prossimi quattro anni.

Calciomercato Juve, UFFICIALE Süle al Borussia Dortmund

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, accompagnato da un post sul profilo Twitter, il Borussia Dortmund ha annunciato a sorpresa l’ingaggio di Niklas Süle a partire dalla prossima stagione.



✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet. Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus. 👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

“Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedesca come Niklas Süle e di trattenerlo per i prossimi quattro anni.”, ha speigato il ds del Borussia Dortmund Michael Zorc. Mentre il suo successore Sebastian Kehl ha aggiunto: “Niklas ci ha mostrato di essere molto interessato al nostro club. Ha molta esperienza, calma, capacità di costruire il gioco e il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima estate”.