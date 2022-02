Calciomercato Juve, il big se ne va | Assalto a de Ligt

La Juventus deve guardarsi dall’assalto di un top club europeo per Matthijs de Ligt, perfetto sostituto per un big in partenza

Grandi manovre sul fronte dei top difensori d’Europa. Se da una parte la partenza di Antonio Rüdiger dal Chelsea sembra ormai cosa fatta – il tedesco non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022 – anche il Bayern Monaco ragiona su possibili avvicendamenti nel reparto arretrato.

Il gigante teutonico Niklas Süle, anch’egli in scadenza di contratto, molto probabimente lascerà il club bavarese a fine stagione. Il giocatore, come riporta ‘Todofichajes.com’, vuole cambiare aria, consapevole che società del calibro di Real Madrid e Barcellona sono già sulle sue tracce. Il classe ’95 sembra fare sul serio, considerando che il suo agente avrebbe candidamente dichiarato che il suo assistito ha già scelto la destinazione futura. Il club bavaerse però non vuole farsi trovare impreparato, ed avrebbe già deciso il prestigioso erede del centrale difensivo.



Calciomercato Juve, assalto Bayern per de Ligt

Il prescelto sarebbe niente di meno che Matthijs de Ligt, il difensore olandese della Juve seguita da mezza Europa. Sulle tracce di uno dei migliori profili della scuderia Raiola ci sono già lo stesso Chelsea e il Barcellona, per via di quella famosa clausola che ne abbasserebbe il prezzo del cartellino. Quest’ultimo potrebbe tra l’altrpo non rappresentare un problema per le ricche finanze del Bayern Monaco, abituato ad investimenti in stile Premier League.

Alla Juve ora non resta che resistere, tentando di convincere un giocatore che proprio non riesce a mostrarsi meritevole di una maglia da titolare nella ‘vecchia’ ma affidabile retroguardia bianconera. Con un occhio bene aperto sul possibile affare Bremer dal Torino, ed avendo già in mano Gatti appena acquistato dal Frosinone, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di far cassa vendendo uno dei suoi pezzi più pregiati.