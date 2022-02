Calciomercato Juventus, Dybala tentato: destinazione scelta

Dopo un calciomercato sontuoso, torna in campo la Juventus. Febbraio sarà un mese decisivo anche per il rinnovo di Paulo Dybala

Terminata la sessione di mercato e ripreso il cammino in Serie A, la Juventus si appresta ad un febbraio ad alta tensione: dagli ottavi di Champions League alla lotta per il quarto posto, per non dimenticare le fasi finali della Coppa Italia ed i rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza.

Come preannunciato da Arrivabene, il mese di febbraio sarà caratterizzato dagli incontri con i giocatori per i rinnovi contrattuali. Tiene banco soprattutto la situazioni di Paulo Dybala. La Joya è desiderata da mezza Europa e, stando alle ultime indiscrezioni di ‘DonBalon.com’, potrebbe finire in Premier League al termine della stagione. Cinque club inglesi – Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Liverpool -, si sono aggiunti ad una lunga lista che include anche Inter, Barcellona e Atletico Madrid. Molto dipenderà dalle scelte di Dybala e del suo agente Antun, pronto a trattare con la Juve ed eventualmente con le altre società.

Calciomercato, bivio per Dybala: Juventus o Premier League

Paulo Dybala è arrivato a Torino nell’estate 2015, dopo aver brillato con la maglia del Palermo. In bianconero, con la maglia numero 10 (ereditata da Tevez), ha totalizzato 111 reti e 51 assist in 277 partite ufficiali. Numeri che rendono difficile la scelta di lasciarlo partire ma allo stesso tempo non convincono pienamente la società nell’accettare le condizioni dell’argentino e del suo procuratore Antun.

Le big europee, club della Premier League in primis, restano alla finestra ed attendono gli sviluppi prima di sferrare l’assalto decisivo. Qualora non dovesse trovare l’intesa con la Vecchia Signora, Dybala preferirebbe andare a giocare in Inghilterra ma dovrà prima convincere tutti a dimenticare alcune lacune dimostrate sul rettangolo verde nella prima parte della stagione.