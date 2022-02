La nuova Juventus inizia subito col piede giusto regolando il Verona con un gol per tempo: subito in gol Vlahovic e Zakaria

Erano attesi al varco – soprattutto il bomber serbo – e non hanno tradito le attese: Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno messo subito il loro marchio sulla nuova avventura in bianconero realizzando i gol che hanno consentito alla Juve di battere il Verona e di scavalcare l’Atalanta al quarto posto.

L’ex Fiorentina ci ha messo solo 13′ per continuare a fare quello che ormai sta facendo con una regolarità impressionante da un anno e mezzo a questa parte: segnare. E che gol. Raccogliendo un assist d’oro servitogli da Dybala, il serbo ha depositato in rete il suo primo gol in bianconero con un delizioso pallonetto. Al 61′ è poi toccato all’altro nuovo arrivato, Denis Zakaria, bagnare l’esordio con una rete: in questo caso l’assist è stato fornito da Alvaro Morata, molto prezioso alla causa.

Serie A, Juventus-Verona 2-0: il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (75′ Rugani), De Sciglio; Zakaria (84′ McKennie), Arthur, Rabiot; Dybala (75′ Cuadrado), Vlahovic, Morata (84′ Kean).

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Aké.

Allenatore: Allegri

VERONA (3-4-3): Montipò; Casale (84′ Sutalo), Gunter, Ceccherini (72′ Retsos); Depaoli, Tameze, Veloso (46′ Bessa), Lazovic; Barak (72′ Kalinic), Ilic (84′ Praszelik); Lasagna.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Coppola.

Allenatore: Tudor

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 13′ Vlahovic, 60′ Zakaria

Ammoniti: 17′ Depaoli, 58′ Morata