Juventus, il piano per arrivare a Zaniolo: doppia contropartita sul piatto

La Juventus mette nel mirino Nicolò Zaniolo ed è pronta a a mettere sul piatto due contropartite per convincere la Roma: i dettagli dell’operazione

Quanta amarezza in casa Roma dopo lo 0-0 contro il Genoa che ieri ha aperto la 24esima giornata di Serie A. I giallorossi allo scadere erano riusciti a trovare il vantaggio grazie a uno strepitoso assolo di Nicolò Zaniolo, poi annullato dal direttore di gara per fallo precedente di Abraham.

Inoltre dopo pochi minuti a Zaniolo è stato sventolato il cartellino rosso, per qualche parola di troppo detta al direttore di gara. Dopo le parole di Tiago Pinto della scorsa settimana sul futuro del numero 22, la Juventus sembrerebbe aver puntato il mirino su di lui. I bianconeri pianificano la doppia contropartita per convincere i giallorossi.

Juventus, Zaniolo nel mirino: Kean e Rugani le carte per convincere la Roma

La Juventus mette nel mirino un altro top player della Serie A, ovvero Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto sembrerebbe poter lasciare la capitale in estate, così i bianconeri sono pronti a mettere a segno un altro colpaccio per l’attacco, pianificando due vie per arrivare a Zaniolo.

La prima prevedrebbe l’inserimento di due contropartite. Queste sarebbero: Moise Kean, attaccante che dal suo ritorno in bianconero non ha trovato molto spazio, e Daniele Rugani, difensore da sempre una seconda scelta nelle gerarchie bianconere. Altrimenti la Juventus potrebbe tentare una operazione simile a quella che fece la Roma con Borja Mayoral. Ovvero il prestito oneroso biennale da 8-10 milioni, con riscatto al primo anno fissato a 25 milioni, mentre al secondo anno a 20 milioni. Dunque due opzioni per mettere a segno l’ennesimo colpo stellare per la Juventus.