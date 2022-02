Mbappe ‘fa fuori’ Ancelotti: cambia il futuro del tecnico

Il futuro di Carlo Ancelotti potrebbe cambiare improvvisamente: la mossa del Real Madrid decisa da Kylian Mbappe

È stato un campionato particolare fino a questo momento per il Real Madrid, che nonostante qualche alto e basso occupa la prima posizione in classifica nella Liga e non vuole più fermarsi. Il club ‘Blancos’ ha accumulato un vantaggio di sei punti sul Siviglia e prova ad allungare sempre più per vincere il campionato.

Calciomercato Real Madrid, Ancelotti in bilico: Florentino Perez pensa a Low

Nonostante i risultati importanti, il futuro di Carlo Ancelotti potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, infatti, il tecnico italiano potrebbe salutare al termine di questa stagione in quanto Florentino Perez non sarebbe convinto di continuare con lui.

Il grande obiettivo del Real Madrid è il colpo Mbappe e proprio questo acquisto potrebbe contribuire ad allontanare mister Ancelotti. Il francese infatti vorrebbe un altro allenatore in quanto l’italiano non ha lasciato un bel ricordo sulla panchina del PSG. Per sostituirlo si potrebbe pensare a Joachim Low.

L’ex ct della Germania avrebbe rifiutato tutte le proposte arrivate dai grandi club proprio per aspettare la chiamata del Real Madrid.