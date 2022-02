Richiesta a sorpresa, vogliono Kean: la Juventus ne approfitta

Moise Kean vive una stagione complicata ma una big è pronto ad acquistarlo: la Juventus fa una richiesta per l’attaccante

Quattro gol in ventisei apparizioni, raramente impiegato da titolare da Massimiliano Allegri. La stagione di Moise Kean, al suo ritorno alla Juventus, è stata finora tutt’altro che positiva. Il 21enne attaccante ha reso meno delle aspettative, sicuramente non in linea con la cifra investita per riportarlo in Italia.

I bianconeri, infatti, lo hanno prelevato dall’Everton in prestito biennale (7 milioni di euro) con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi per una cifra di 28 milioni più tre di bonus. Potenzialmente un investimento da 40 milioni di euro che ‘pesa’ sulla valutazione che a distanza di sei mesi dal suo acquisto si fa di Kean. Già indietro nelle gerarchie del tecnico toscano, l’arrivo di Vlahovic ha complicato ulteriormente la sua situazione.

Così il suo futuro è diventato improvvisamente nebuloso, anche perché proprio l’arrivo del bomber serbo ha fatto lievitare verso l’alto le probabilità di riscatto di Morata (a condizioni economiche diverse). Così Kean, davanti ad una proposta che non faccia perdere economicamente, potrebbe essere ceduto. E la proposta potrebbe arrivare da una big europea: il Paris Saint-Germain. Leonardo ammira Kean ed è pronto a farsi nuovamente avanti per riportarlo al Parco dei Principi.

Calciomercato Juventus, il Psg vuole Kean: possibile scambio

Con il Paris Saint-Germain che rivuole Kean, la Juventus è pronta ad intavolare una trattativa. Ovviamente i bianconeri non vogliono perdere l’investimento realizzato e magari al contempo sistemare anche un altro reparto.

Così non sorprenderebbe se alla richiesta di Leonardo, i bianconeri rispondessero con una proposta di scambio. Uno tra Kehrer o Kurzawa alla corte di Allegri per dare il via libera alla cessione dell’attaccante. Kehrer, in scadenza di contratto nel 2023, è un ottimo jolly difensivo: oltre che da centrale può giocare anche da terzino destro e rappresenta un profilo affidabile per un reparto che dovrà essere ristrutturato. Con Kurzawa, invece, è fuori dal progetto Pochettino: appena una partita disputata quest’anno per lui e tanta tribuna. Il francese ricopre un ruolo, terzino sinistro, che alla Juventus vogliono andare a rinforzare con la posizione di Alex Sandro in bilico. Kean può essere la chiave: il Psg lo rivuole, a Torino sono pronti ad ‘approfittarne’.