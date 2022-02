Juventus-Sassuolo, magie di Dybala e Vlahovic: bianconeri in semifinale

Juventus-Sassuolo termina col risultato di 2-1: all’Allianz Stadium la decide Vlahovic che porta i bianconeri in semifinale di Coppa Italia

Prima Dybala, poi Vlahovic. Così la Juventus supera il Sassuolo nel match dell’Allianz Stadium valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri incroceranno la Fiorentina in semifinale.

La Juventus parte con le marce alte. Bastano quattro minuti di gioco a Paulo Dybala per trovare il gol del vantaggio con un delizioso mancino di controbalzo, sfruttando al meglio un invitante traversone di Alex Sandro “sporcato” da McKennie. Il vantaggio bianconero dura appena 20 minuti: è Traoré a trovare il gol del pareggio con un tiro a giro da cineteca dopo un ottimo lavoro di Scamacca in fase di costruzione. Passano tredici minuti e la Juventus ha la grande occasione per riportarsi in vantaggio con Vlahovic, la cui conclusione ravvicinata viene murata da un attento Pegolo.

Nel secondo tempo, dopo i cambi di Allegri, la Juventus riprende a spingere, sfiorando più volte il vantaggio. Al 55’ bel tiro a giro di McKennie, con la palla che si infrange sul palo, ma non è finita qui. Al 73’ i bianconeri si ritrovano più volte in area piccola, ma la sfera di gioco viene sparata alle stelle.

Juventus – Sassuolo, bianconeri in semifinale

Poco dopo Pegolo salva il risultato, respingendo il tiro da due passi di Alvaro Morata. Ancora più clamoroso l’intervento dell’82’ di gioco, quando il portiere neroverde devia in calcio d’angolo un colpo di testa di Rabiot. La risolve a tempo quasi scaduto Dusan Vlahovic: gol fortunato, con una deviazione di mano, ma al termine di una giocata fantastica del serbo che vale la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina.