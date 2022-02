Un grande Giroud ha trascinato il Milan alla semifinale di Coppa Italia. Ora testa al campionato. Sul mercato, ci sono novità su Romagnoli

Il Milan è una delle squadre più in forma del campionato. La vittoria nel derby ed il poker in Coppa Italia sulla Lazio, lanciano i rossoneri verso la sfida di San Siro contro la Sampdoria, match fondamentale in ottica scudetto. Sabato sera infatti, Napoli e Inter si sfideranno al Maradona e inevitabilmente una delle due o entrambe lasceranno dei punti: sarà compito del Milan sfruttare l’occasione per portarsi in testa o quantomeno sempre in scia alla vetta della Serie A.

Intanto, la dirigenza rossonera è alle prese con i giocatori in scadenza contrattuale. Probabilmente non si ripeterà l’estenuante trattativa che ha portato alla partenza di Donnarumma, ma vanno definite le situazioni di Romagnoli e Kessiè. Entrambi in scadenza a giugno 2022, sono attualmente lontani dall’accordo per il prolungamento. Se per il centrocampista ivoriano l’addio sembra cosa fatta, la posizione di Romagnoli appare ancora in bilico.

Il centrale difensivo del Milan, arrivato nel 2015, negli anni ha acquisito grande importanza nello spogliatoio rossonero, fino a diventarne il capitano. Successivamente, infortuni e prestazioni poco convincenti lo hanno allontanato dal rettangolo verde, soprattutto da quando è arrivato Fikayo Tomori nella retroguardia di Pioli. Per questo motivo, il rinnovo appare piuttosto complicato. Dalla Spagna inoltre, arrivano delle voci di mercato che accostano Romagnoli al Barcellona.

Calciomercato, blitz del Barcellona per Romagnoli: tagliate fuori Juventus e Milan

Alessio Romagnoli è uno dei ‘pezzi’ pregiati del mercato estivo. Classe 1995, si è dimostrato negli anni un difensore affidabile, sia in campo nazionale che internazionale. Non a caso, il Barcellona sarebbe piombato sul giocatore. Stando alle indiscrezioni di ‘Fijaches.net’, i blaugrana sono pronti ad offrire un contratto all’ex Roma. La chiamata del Barcellona, sarebbe deleteria anche per la Juventus. I bianconeri sono infatti rimasti alla finestra, interessati eventualmente al colpo last minute in grado di svecchiare il reparto difensivo, laddove Bonucci e Chiellini vanno verso le 35 e 38 candeline.